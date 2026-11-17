Fatehpur News: चेसिस ने सड़क पार कर रही महिला को कुचला, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:24 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:24 AM IST
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चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के दूधी कगार गांव के पास सोमवार को तेज रफ्तार चेसिस ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जुटने से बक्सर मार्ग पर करीब 50 मिनट तक जाम लगा रहा। पुलिस ने लोगों को समझाकर यातायात बहाल कराया।
दूधी कगार गांव निवासी स्व. जगतपाल निषाद की पत्नी सरोज (50) खेत से घर लौटने के लिए सड़क पार कर रही थीं। तभी बक्सर की ओर से आ रही तेज रफ्तार चेसिस ने उन्हें कुचल दिया। इससे महिला की मौत हो गई।
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थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि चेसिस को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जुटने से बक्सर मार्ग पर करीब 50 मिनट तक जाम लगा रहा। पुलिस ने लोगों को समझाकर यातायात बहाल कराया।
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दूधी कगार गांव निवासी स्व. जगतपाल निषाद की पत्नी सरोज (50) खेत से घर लौटने के लिए सड़क पार कर रही थीं। तभी बक्सर की ओर से आ रही तेज रफ्तार चेसिस ने उन्हें कुचल दिया। इससे महिला की मौत हो गई।
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थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि चेसिस को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।