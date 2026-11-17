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बहुआ में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अभिजीत भारती की बैठक सुबह 10 बजे से।





रोजगार मेला



गाजीपुर स्थित किरन सिंह महाविद्यालय में जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।





दंगल व मेला



जहानाबाद क्षेत्र के रामतलाई मंदिर में मेला व दंगल दो बजे से।





धर्म-कर्म



अमौली के बुढ़वा में धर्म संस्कार महोत्सव में श्रीराधा-कृष्ण मेला सुबह 10 बजे से।



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा के छठे दिन बलदाऊ की कथा दोपहर एक बजे से।



असोथर नगर पंचायत में रामकथा के सातवें दिन सुग्रीव विलाप की कथा दोपहर दो बजे से।



खजुहा के खुटांझाल क्षेत्र स्थित श्री नंदबाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत के चौथे दिन द्रौपदी चरित की कथा दोपहर दो बजे से।



खखरेरू कस्बा में रामलीला मैदान में राम वनवास का मंचन रात नौ बजे से।



बैठक