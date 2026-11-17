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बकेवर। थाना क्षेत्र के अमलोह गांव के पास सोमवार को बाइक और साइकिल की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दो लोग घायल हो गए। हादसे में खरौली गांव निवासी बाइक चालक मुकेश निषाद (21) की जान चली गई। बाइक सवार दूसरा युवक कुलदीप और साइकिल सवार घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी देवमई पहुंचाया। इलाज के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।