मकनपुर गांव निवासी खेलाड़ी चौहान की पत्नी वेदमती (53) रविवार शाम जंगल में मवेशी चराने गई थीं। तभी वह नीम के पेड़ से दातून तोड़ने लगीं। जैसे ही उन्होंने पेड़ को हाथ लगाया, उसमें उतरे 11 हजार वोल्ट के करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गईं।आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना परिजन को दी। परिजन महिला को जिला अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि महिला के पति खेलाड़ी चौहान की करीब डेढ़ महीने पहले ही मौत हो चुकी थी।