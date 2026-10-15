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Fatehpur News: स्नैपचैट पर बातें न करने पर युवती के अश्लील फोटो-वीडियो किए वायरल

Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
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Young woman's obscene photos and videos circulated after she refused to chat on Snapchat.
फतेहपुर। स्नैपचैट पर दोस्ती के बाद एक युवक पर युवती के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगा है। युवती के बातचीत बंद करने पर आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने के साथ गोली मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मलवां पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 19 वर्षीय बेटी मोबाइल पर स्नैपचैट चलाती थी। इसी दौरान उसकी राहुल नाम के युवक से बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर बेटी की निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल कर लिए।
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बाद में युवक की नीयत पर संदेह होने पर युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी। इससे नाराज होकर आरोपी ने उसे गोली मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद उसने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
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परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों पर भी वीडियो और संदेश भेजे जा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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