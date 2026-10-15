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Fatehpur News: डेंगू के तीन नए रोगी मिले, संक्रमितों की संख्या 43 पहुंची

Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
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Special camps to be held on 17th and 24th for adding names to the voter list
फतेहपुर। शहर के देवीगंज, नई तहसील मोहल्ला और ऐरायां ब्लॉक में डेंगू के मरीज मिले हैं। सभी मोहल्लों में स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर बचाव के उपाय करने को भी कहा गया है।
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शहर के देवीगंज निवासी एक युवक को तीन दिन से तेज बुखार आ रहा था। उपचार के बाद भी आराम नहीं मिलने और प्लेटलेट्स में लगातार गिरावट होने पर जांच कराई गई। जिला अस्पताल की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आईपीएचएल) में जांच के दौरान उनकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। फिलहाल उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है।
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वहीं नई तहसील निवासी एक व्यक्ति पांच दिन से बुखार से पीड़ित थे। जिला अस्पताल में जांच के दौरान उनमें भी डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई। उनका इलाज भी निजी अस्पताल में चल रहा है।
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ऐरायां ब्लॉक के एक गांव निवासी युवक का इलाज प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में उपचार चल रहा है। डेंगू के तीन केस मिलने पर मलेरिया विभाग की टीम ने संबंधित मोहल्लों में पहुंचकर आसपास के घरों की जांच की।

इस दौरान मच्छरों के प्रजनन स्थलों और लार्वा की तलाश की गई। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार ने ऐरायां ब्लॉक के संबंधित गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी कीर्ति रंजन ने बताया कि डेंगू के तीन नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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