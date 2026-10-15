Fatehpur News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 को विशेष कैंप

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डीएम ने बताया कि जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों 238-जहानाबाद, 239-बिंदकी, 240-फतेहपुर, 241-अयाहशाह, 242-हुसैनगंज और 243-खागा में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे। वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए नागरिकों से फार्म-6 प्राप्त करेंगे। सभी बीएलओ को पर्याप्त संख्या में फार्म-6 और मतदाता सूची उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।ये दस्तावेज लेकर पहुंचें मतदातानाम जुड़वाने के इच्छुक नागरिकों को फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां लेकर नजदीकी बूथ पर पहुंचना होगा। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाने की सलाह दी गई है।राजनीतिक दलों से सहयोग की अपीलडीएम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर पात्र नागरिकों के फार्म भरवाने में सहयोग करने की अपील की।