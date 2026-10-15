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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Special camps to be held on 17th and 24th for adding names to the voter list

Fatehpur News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 को विशेष कैंप

Thu, 15 Oct 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:14 AM IST
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Special camps to be held on 17th and 24th for adding names to the voter list
फतेहपुर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित होंगे। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बुधवार को कलक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की जानकारी दी।
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डीएम ने बताया कि जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों 238-जहानाबाद, 239-बिंदकी, 240-फतेहपुर, 241-अयाहशाह, 242-हुसैनगंज और 243-खागा में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे। वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए नागरिकों से फार्म-6 प्राप्त करेंगे। सभी बीएलओ को पर्याप्त संख्या में फार्म-6 और मतदाता सूची उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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ये दस्तावेज लेकर पहुंचें मतदाता
नाम जुड़वाने के इच्छुक नागरिकों को फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां लेकर नजदीकी बूथ पर पहुंचना होगा। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाने की सलाह दी गई है।
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राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
डीएम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर पात्र नागरिकों के फार्म भरवाने में सहयोग करने की अपील की।
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