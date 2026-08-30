Fatehpur News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मौसेरा भाई घायल

विज्ञापन

औंग थाना क्षेत्र के नया खेड़ा निवासी किसान रामराज निषाद शुक्रवार को कानपुर नगर के साढ़ थाना क्षेत्र के कीसाखेड़ा निवासी मौसेरे भाई हिमांशु निषाद के साथ किशनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ीवा गांव स्थित ससुराल गया था। देर रात दोनों बाइक से लौट रहे थे। प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर इस्कुरी मोड़ के पास वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।इससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टर ने रामराज को मृत घोषित कर दिया। हिमांशु का उपचार चल रहा है। कोतवाली प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला है। तहरीर मिलने पर वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।