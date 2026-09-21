Fatehpur News: पत्नी से झगड़कर युवक ने फंदा लगाकर दी जान

शिवबकस का पुरवा निवासी रामप्यारे का पुत्र राकेश कुमार (30) रविवार शाम घर में मीट लाया और उसे बनाया था। इसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और दोनों ने खाना नहीं खाया। रात में राकेश घर से निकल गया और गांव से कुछ दूर सड़क किनारे आम के पेड़ से रस्सी का फंदा बनाकर जान दे दी।सोमवार सुबह ग्रामीणों ने राकेश का शव पेड़ से लटका देखा तो परिजन को जानकारी दी। परिजन ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा। बड़े भाई नरेश कुमार की सूचना पर दरोगा रितेश मौर्या पहुंचे और पूछताछ की। थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि मीट लाने पर दंपती के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद युवक के फंदा लगाकर जान देने की बात सामने आई है।