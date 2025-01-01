Fatehpur News: यश ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत चैंपियनशिप पर किया कब्जा

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जिला व्यायाम शिक्षिका सीमा चौहान ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय जहानाबाद के यश ने बाधा दौड़, गोला फेंक और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत चैंपियनशिप अपने नाम की। लक्ष्य ने 100 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया।कंपोजिट विद्यालय गुरुवल के कुंवर प्रसाद ने लंबी कूद और 600 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा 100 मीटर में रजत पदक जीता। इसी विद्यालय की पिंकी ने 400 मीटर में स्वर्ण और लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल किया। शिवम ने 200 मीटर में स्वर्ण और लंबी कूद में कांस्य, जबकि संजना ने 200 मीटर में रजत पदक जीता।उच्च प्राथमिक विद्यालय मिचकी की ज्योति ने 200 मीटर में स्वर्ण और 400 मीटर में रजत पदक हासिल किया। कंपोजिट विद्यालय सूदनपुर की शिल्पा ने लंबी और ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता।कंपोजिट विद्यालय कापुर असोथर की आशा देवी ने 100 मीटर में कांस्य और लक्ष्मी देवी ने 400 मीटर में रजत पदक हासिल किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय छिछनी के गौरव ने गोला फेंक में कांस्य और उच्च प्राथमिक विद्यालय मिचकी के सुनील ने 600 मीटर में कांस्य पदक जीता।उन्होंने बताया कि विजेता छात्र-छात्राओं को नवंबर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसी मौर्य और खंड शिक्षा अधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।