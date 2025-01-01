Fatehpur News: राजकीय शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी गठित, संतोष बने अध्यक्ष

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राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महना के संतोष कुमार यादव को अध्यक्ष चुना गया। पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पटेल नगर की अंकिता द्विवेदी को महिला उपाध्यक्ष और राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोर्राकनक के हरीश वर्मा पुरुष उपाध्यक्ष बने।ओम प्रकाश को मंत्री, अंजू यादव को महिला संयुक्त मंत्री और पुष्पांजलि गुप्ता को संगठन मंत्री बनाया गया। नीलम पाल को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी मिली। कामिनी जायसवाल महिला सांस्कृतिक मंत्री, दिवाकर यादव कोषाध्यक्ष और बृजेश कुमार मौर्य पुरुष सांस्कृतिक मंत्री चुने गए।नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और शिक्षकों की समस्याओं को उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए मिलकर काम करने की बात कही।