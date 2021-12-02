Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:24 AM IST
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बैठक
शहर के पटेल नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक सुबह 10 बजे से।
अभियान
अमौली ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
प्रशिक्षण
खागा बाईपास स्थित रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
खागा कस्बा स्थित गिरजा देवी महाविद्यालय में हरि कथा दोपहर दो बजे से।
विजयीपुर के लोधौरा गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
शहर के पटेल नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक सुबह 10 बजे से।
अभियान
अमौली ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
प्रशिक्षण
खागा बाईपास स्थित रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
खागा कस्बा स्थित गिरजा देवी महाविद्यालय में हरि कथा दोपहर दो बजे से।
विजयीपुर के लोधौरा गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।