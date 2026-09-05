Fatehpur News: फंदे से महिला का लटका मिला शव

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धाता थाना क्षेत्र के मखौवा पिंकी (22) की शादी सात मई को थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव के मैकुआपुर निवासी पत्नी केशचंद्र निषाद के साथ हुई थी। पति केशचंद्र व देवर मुंबई में हैं। वह चचेरे ससुर धनराज और सास केसिया, ननद ममता के साथ रहती थी।परिजन दोपहर को घर से बाहर थे। पति ने पत्नी को फोन किया। फोन न उठने पर पड़ोसी को कॉल की। पड़ोसी पिंकी के घर पहुंचा। परिजन कमरे पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला था। कमरे के बांस के सहारे साड़ी का फंदे से पिंकी लटकी थी।पति से उसकी सुबह बातचीत हुई थी। परिजन ने बताया कि वह तीन दिन पहले मायके से लौटी थी। उसने प्रेम विवाह किया था। प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।