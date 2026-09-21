Fatehpur News: पति की डांट से क्षुब्ध महिला ने जहर खाकर दी जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:53 PM IST
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हसवा। थरियां थाना क्षेत्र के एकारी गांव में पति की डांट से क्षुब्ध महिला ने जहर खाकर जान दे दी।
एकारी गांव निवासी जितेंद्र लोधी की पत्नी विजमा देवी (30) के बेटे अयांश (3) ने घर में बोतल में रखी दवा पी ली थी। जानकारी पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। इसी बात पर पति ने पत्नी को डांट दिया। इससे क्षुब्ध होकर महिला ने जहर खा लिया।
हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्र ने बताया कि पति के डांटने पर महिला ने जहर खाकर जान दी है।
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एकारी गांव निवासी जितेंद्र लोधी की पत्नी विजमा देवी (30) के बेटे अयांश (3) ने घर में बोतल में रखी दवा पी ली थी। जानकारी पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। इसी बात पर पति ने पत्नी को डांट दिया। इससे क्षुब्ध होकर महिला ने जहर खा लिया।
हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्र ने बताया कि पति के डांटने पर महिला ने जहर खाकर जान दी है।
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