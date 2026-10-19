Fatehpur News: हड़ताल खत्म होने से आयुष केंद्रों में लौटी रौनक, कर्मचारियों ने संभाला काम
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
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फतेहपुर। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद करीब एक सप्ताह से प्रभावित आयुष केंद्रों की व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने दायित्व संभाल लिए हैं, जिससे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
हड़ताल के चलते आयुष केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। मरीजों को उपचार और परामर्श के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब कर्मचारियों की वापसी से केंद्रों पर नियमित कामकाज शुरू हो गया है। इससे इलाज के लिए आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।
कर्मचारियों के कार्यभार संभालने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। करीब सप्ताह भर बाद केंद्रों में सामान्य गतिविधियां शुरू होने से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद आयुष केंद्रों पर कामकाज फिर शुरू हो गया है। केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को उपचार और परामर्श के लिए किसी तरह की परेशानी न हो।
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हड़ताल के चलते आयुष केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। मरीजों को उपचार और परामर्श के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब कर्मचारियों की वापसी से केंद्रों पर नियमित कामकाज शुरू हो गया है। इससे इलाज के लिए आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।
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कर्मचारियों के कार्यभार संभालने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। करीब सप्ताह भर बाद केंद्रों में सामान्य गतिविधियां शुरू होने से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद आयुष केंद्रों पर कामकाज फिर शुरू हो गया है। केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को उपचार और परामर्श के लिए किसी तरह की परेशानी न हो।