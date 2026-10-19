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Fatehpur News: गला दबाकर की गई थी युवक की हत्या

Mon, 19 Oct 2026 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:32 AM IST
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The young man was murdered by strangulation.
फाइल फोटो-42-कय्यूम। स्रोत: परिजन
हुसैनगंज। थाना क्षेत्र के कस्बे में प्राथमिक विद्यालय प्रथम के बगल स्थित खंडहर से 16 अक्तूबर को मिले युवक के शव की रविवार को अंगूठी से पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस आशनाई और रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। युवक की हत्या करीब छह दिन पहले किए जाने का अनुमान है।
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हुसैनगंज कस्बा निवासी चांद मियां ने कपड़ों और अंगूठी के आधार पर शव की पहचान बड़े बेटे कय्यूम (33) के रूप में की। पिता के मुताबिक, कय्यूम मजदूरी करता था और 12 अक्तूबर को काम के लिए घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। वह अविवाहित था।
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बहनोई शिब्ली ने बताया कि कय्यूम अक्सर दो-चार दिनों के लिए गायब हो जाता था। इसी वजह से परिजन ने उसकी खोजबीन नहीं की और न ही पुलिस को सूचना दी।
सोशल मीडिया पर युवक के बाएं हाथ की कलाई पर अल्लाह इस्लामू गुदा होने की तस्वीर वायरल हुई थी। इसी आधार पर पहचान करने के लिए परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव पुराना होने के कारण उसमें कीड़े पड़ चुके थे। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि घटना की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कय्यूम अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था।
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