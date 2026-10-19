Fatehpur News: गला दबाकर की गई थी युवक की हत्या

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हुसैनगंज कस्बा निवासी चांद मियां ने कपड़ों और अंगूठी के आधार पर शव की पहचान बड़े बेटे कय्यूम (33) के रूप में की। पिता के मुताबिक, कय्यूम मजदूरी करता था और 12 अक्तूबर को काम के लिए घर से निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा। वह अविवाहित था।बहनोई शिब्ली ने बताया कि कय्यूम अक्सर दो-चार दिनों के लिए गायब हो जाता था। इसी वजह से परिजन ने उसकी खोजबीन नहीं की और न ही पुलिस को सूचना दी।सोशल मीडिया पर युवक के बाएं हाथ की कलाई पर अल्लाह इस्लामू गुदा होने की तस्वीर वायरल हुई थी। इसी आधार पर पहचान करने के लिए परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव पुराना होने के कारण उसमें कीड़े पड़ चुके थे। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि घटना की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कय्यूम अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था।