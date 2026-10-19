फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Allegation of murder by beating following a dispute over an e-rickshaw

Fatehpur News: ई-रिक्शा के विवाद में पीटकर हत्या का आरोप

Mon, 19 Oct 2026 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Allegation of murder by beating following a dispute over an e-rickshaw
फाइल फोटो-46-कैलाश। स्रोत: परिजन
जाफरगंज। नशे में हुए विवाद के दौरान कैलाश (45) की पिटाई से मौत के मामले में ई-रिक्शा का विवाद सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत का कारण स्पष्ट न होने पर डॉक्टर ने विसरा सुरक्षित किया है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी कैलाश शुक्रवार शाम अपने दरवाजे पर बैठा था। पत्नी इच्छा और बेटियां दुर्गा पंडाल गई थीं। आरोप है कि नशेबाजी को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने कैलाश को लाठी-डंडों से पीटा था। परिजन को घटना की जानकारी शनिवार सुबह हुई। इलाज के दौरान कानपुर के हैलट अस्पताल में कैलाश की मौत हो गई।
विज्ञापन

परिजन ने बताया कि विवाद की वजह गुजरात के सूरत में नौकरी करने वाले बेटे रवि का ई-रिक्शा था। रवि ने लोन लेकर ई-रिक्शा खरीदा था, जिसकी एक-दो किस्तें बाकी थीं। आरोप है कि परिवार के लोग ई-रिक्शा चलवाना चाहते थे, लेकिन कैलाश ने मना कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक, इसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ अवनीश कुमार राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर ने विसरा सुरक्षित किया है।

फाइल फोटो-46-कैलाश। स्रोत: परिजन

फाइल फोटो-46-कैलाश। स्रोत: परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed