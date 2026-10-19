Fatehpur News: सिटी में आज

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खागा के चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण शिविर सुबह नौ बजे से।





धर्म-कर्म



बिंदकी कस्बा स्थित रोडवेज बस स्टॉप परिजन में कन्या भोज सुबह 11 बजे से।



मलवां क्षेत्र के सिकरोही गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



मलवां के पहरवापुर गांव में भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।



औंग के फुलवाई हनुमान मंदिर में भागवत कथा के दोपहर तीन बजे से।



बिंदकी कस्बे के ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव की शोभा यात्रा शाम पांच बजे से।



बकेवर के सब्जी मंडी में रामलीला रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला का आयोजन रात आठ बजे से।



अमौली के गायत्री मंदिर में मां दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मातारानी का शृंगार व जागरण रात आठ बजे से।



शिविर