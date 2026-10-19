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Fatehpur News: एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र का हॉस्टल में फंदे से लटकता मिला शव

Mon, 19 Oct 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:28 AM IST
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Body of student preparing for NDA found hanging in hostel
फाइल फोटो-24-विपिन। स्रोत परिजन
बिंदकी। कानपुर के काकादेव थाने के पांडुनगर स्थित एक अकादमी के हॉस्टल में एनडीए की तैयारी कर रहे सेलावन गांव निवासी छात्र का शव कमरे में पंखे से लगे फंदे से लटकता मिला। परिजन ने उसकी हत्या की आशंका जताई है।
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कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के सेलावन गांव निवासी जगराम पाल का बेटा विपिन पाल (20) कानपुर में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहा था। शनिवार रात हॉस्टल के कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। काकादेव पुलिस ने घटना की सूचना परिजन को दी।
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परिजन ने छात्र की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं से घटना की जांच कर रही है। परिजन ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता पंक्चर की दुकान चलाकर अपने होनहार बेटे को पढ़ा रहे थे और उसे कुछ बनते देखना चाहते थे। विपिन की मौत से पिता का सपना टूट गया है।

फाइल फोटो-24-विपिन। स्रोत परिजन

फाइल फोटो-24-विपिन। स्रोत परिजन

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