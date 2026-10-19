Fatehpur News: एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र का हॉस्टल में फंदे से लटकता मिला शव

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कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के सेलावन गांव निवासी जगराम पाल का बेटा विपिन पाल (20) कानपुर में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहा था। शनिवार रात हॉस्टल के कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। काकादेव पुलिस ने घटना की सूचना परिजन को दी।परिजन ने छात्र की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं से घटना की जांच कर रही है। परिजन ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता पंक्चर की दुकान चलाकर अपने होनहार बेटे को पढ़ा रहे थे और उसे कुछ बनते देखना चाहते थे। विपिन की मौत से पिता का सपना टूट गया है।