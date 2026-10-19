फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   A man was named as an accused under the NI Act after a cheque for 40 lakh bounced.

Fatehpur News: 40 लाख का चेक बाउंस होने पर युवक को एनआई एक्ट का आरोपी बनाया

Mon, 19 Oct 2026 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
A man was named as an accused under the NI Act after a cheque for 40 lakh bounced.
फतेहपुर। एनआई एक्ट के मामले में कारोबारी के परिवाद पर कोर्ट ने सोनू स्वर्णकार को आरोपी माना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के पीठासीन अधिकारी ध्रुव सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद परिवाद स्वीकार करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया।
विज्ञापन

शहर के आवास विकास निवासी सुशील तिवारी की बिंदकी के दरवेशाबाद में फूड और दूध की फैक्टरी है। उन्होंने लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के मानकनगर कनौसी निवासी सोनू स्वर्णकार के खिलाफ परिवाद में बताया कि वह पहले से सोनू को जानते थे। उनके प्लांट में दूध की आपूर्ति के लिए सोनू ने मिनी चिलिंग प्लांट लगाने में 50 लाख खर्च होने की बात कही थी। इसमें 40 लाख की आवश्यकता बताई गई थी।
विज्ञापन

सुशील तिवारी ने बताया कि उन्होंने विश्वास में आकर 15 जनवरी 2017 को 15 लाख, आठ फरवरी 2017 को 10 लाख और तीन मार्च 2017 को 15 लाख रुपये नकद दिए। इसके बदले सोनू ने फर्म राजरानी कोल्ड स्टोरेज एंड आइस प्लांट के नाम पर 40 लाख रुपये का चेक दिया। चार अक्तूबर 2017 को चेक बैंक में लगाया गया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। दूसरी बार भी चेक बाउंस हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कारोबारी ने सोनू को नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक दिसंबर 2022 को एनआई एक्ट के तहत परिवाद दाखिल किया। जिरह के दौरान सोनू ने चेक में रकम भरने से इन्कार किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए सोनू स्वर्णकार को आरोपी माना और उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed