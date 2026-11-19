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पुरानी शिकायतों का समाधान न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव रामदत्त मिश्रा के नेतृत्व में किसान विकास भवन परिसर में धरने पर बैठ गए।परियोजना निदेशक शेषमणि सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ललौली और देवलान के धान खरीद केंद्रों को अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग उठी। धाता ब्लॉक अध्यक्ष रविकरन सिंह ने धाता और कबरहा में नए खरीद केंद्र खोलने की मांग की। खजुहा ब्लॉक अध्यक्ष अंगद सिंह चंदेल ने खुर्माबाद और मड़रांव माइनर की पुलियों का निर्माण कराने की बात रखी।जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी समरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर धान खरीद हो रही है। जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने रबी सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध होने की जानकारी दी।उन्होंने जोत के आधार पर समितियों से उर्वरक वितरण, जरूरत के अनुसार खाद खरीदने, भंडारण न करने और फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. रमेश पाठक ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अनुदान बताए।गन्ना निरीक्षक रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 25 नवंबर से 12 केंद्रों पर गन्ना खरीद शुरू होगी। अगेती गन्ने का मूल्य 400 और सामान्य का 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. संजय कुमार पांडेय ने सर्दी में पशुओं की देखभाल के तरीके बताए।परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को मौके पर शिकायतें निस्तारित करने और किसानों के फोन उठाने के निर्देश दिए। उधर, जिलाध्यक्ष मधुसूदन तिवारी ने आरोप लगाया कि बैठकों में शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन समाधान नहीं होता।धान खरीद शुरू न होने और बारिश से जलमग्न हजारों बीघा फसल का सर्वे व मुआवजा न मिलने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान मन्नीलाल सोनकर, रामआसरे यादव, मोहन बाबा, अखिलेश सिंह, राकेश शुक्ला, केशन पांडेय, शिव बाबू शर्मा, अमित पाल और प्रदीप कुमार सिंह समेत अन्य किसान मौजूद रहे।