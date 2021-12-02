Fatehpur News: सियार के हमले से दो महिलाएं घायल, ग्रामीणों में दहशत

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थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी श्रीमती देवी (70) पत्नी साहबदीन शुक्रवार को जंगल गई थीं। इसी दौरान सियार ने उन पर हमला कर दिया। वह किसी तरह गांव पहुंचीं और ग्रामीणों को घटना बताई। ग्रामीणों ने सियार की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला।इसी गांव में रिंद नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में पति के साथ काम करने वाली करीब सुकृति मंडल (40) पत्नी निखिल मंडल निवासी नेपुरा, थाना नदिया जनपद असनेगर पश्चिम बंगाल पर भी सियार ने हमला किया।वह निर्माण स्थल पर बने डेरे से कुछ दूर गई थीं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों घटनाओं में एक ही सियार शामिल हो सकता है। डीएफओ जीडी मिश्रा ने बताया कि टीम भेजकर जांच कराई जाएगी।