Fatehpur News: मोबाइल हैक कर दो लोगों से 4.74 लाख की साइबर ठगी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
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फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में दो लोगों के मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने 4.74 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने शनिवार को आईटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। शांतिनगर निवासी मनीष रत्नम के खाते से 14 और 15 सितंबर को यूपीआई से 1.98 लाख रुपये निकाले गए। उनका आरोप है कि मोबाइल हैक कर रकम ट्रांसफर की गई। वहीं शादीपुर गैस गोदाम रोड निवासी असलम खान की पत्नी तमीज फात्मा के खाते से 15 सितंबर को 2.76 लाख रुपये निकाले गए। यह रकम डेढ़ घंटे में 12 बार लेन-देन कर निकाली गई। पीड़िता ने भी मोबाइल हैक होने का आरोप लगाया। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि साइबर ठगी की जांच जारी है।
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