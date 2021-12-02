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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Two illegal clinics sealed at Thuriyani intersection; operators fled after pulling down the shutters.

Fatehpur News: थुरियानी चौराहे पर दो अवैध क्लीनिक सील, शटर बंदकर भागे संचालक

Thu, 22 Oct 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:14 AM IST
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Two illegal clinics sealed at Thuriyani intersection; operators fled after pulling down the shutters.
फतेहपुर। हसवा विकासखंड क्षेत्र के थुरियानी चौराहे पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार दो अवैध क्लीनिकों को सील कर दिया। इस दौरान कई अन्य संचालक शटर बंदकर भाग गए।
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डॉ. ब्रजेश पांडेय के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जांच के बाद शिवप्रकाश और श्यामू के क्लीनिकों को सील किया। क्षेत्र में पहले झोलाछापों के इलाज से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पांच क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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इसके बावजूद संबंधित संचालकों की ओर से जवाब नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। नोटिस के बाद भी कुछ क्लीनिक संचालित होने की चर्चा है। पीएचसी प्रभारी डॉ. ब्रजेश पांडेय ने बताया कि अवैध क्लीनिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
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