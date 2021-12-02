Fatehpur News: फोन पर सूचना मिलते ही 30 मिनट में अस्पताल पहुंचेंगे डॉक्टर

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अक्सर रात में गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर के इंतजार में समय गंवाना पड़ता है। प्रसव, सड़क हादसों में घायल मरीजों और अन्य आपात स्थितियों में उपचार में देरी भारी पड़ सकती है। नई व्यवस्था से मरीजों और तीमारदारों को जरूरत पड़ने पर संबंधित डॉक्टर से सीधे संपर्क करने में सहूलियत मिलेगी।इसके लिए प्रत्येक सीएचसी में संपर्क सूची ऐसे स्थान पर लगाई जाएगी, जहां मरीज और तीमारदार आसानी से उसे देख सकें। सूची में चिकित्सकों का नाम, पद और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। इसमें सर्जन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की जानकारी भी शामिल की जाएगी।समय पर नहीं पहुंचे तो होगी कार्रवाईफोन पर सूचना मिलने के बाद भी निर्धारित समय में अस्पताल नहीं पहुंचने वाले डॉक्टरों से शिकायत मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकेगा। लापरवाही की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जिले की सभी 14 सीएचसी पर डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की सूची चस्पा की जाएगी। इससे गंभीर मरीजों के परिजन फोन के माध्यम से उपचार के लिए संपर्क कर सकेंगे। निर्धारित समय पर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. यूबी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।