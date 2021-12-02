Fatehpur News: दो घरों से नकदी समेत 5.50 लाख के जेवर चोरी

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बिंदकी के शाहपुर जाफराबाद गांव निवासी कालिका प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सोमवार रात वह बच्चों के साथ देवी पंडाल में पूजा देखने गए थे। रात करीब 11 बजे लौटकर सो गए। चोर घर के पीछे दीवार में सेंध लगाकर कमरे में घुसे और बक्से खंगाल दिए। छोटे बक्से में रखे 50 हजार के जेवर और 35 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।मंगलवार सुबह मक्के के खेत में बक्सा मिला, लेकिन सामान गायब था। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। उधर किशनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी नरेंद्र सिंह के घर में 18 अक्तूबर को छत के रास्ते घुसे चोर जेवर और 90 हजार रुपये ले गए। चोरी गए गहनों की कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।