Fatehpur News: सिटी में आज

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खागा के चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।





धर्म-कर्म

बिंदकी कस्बा के रामलीला मैदान में दशहरा महोत्सव के समापन पर सम्मान समारोह शाम छह बजे।



चौडगरा क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग में भागवत कथा के दूसरे दिन सुखदेव जन्म की कथा दोपहर दो बजे से।



चौडगरा के साईं गांव में भागवत कथा के दूसरे दिन कृष्ण लीला की कथा दोपहर दो बजे से।



विजयीपुर के नरैनी गांव में रामलीला में भरत मिलाप का मंचन रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला में सीता हरण का मंचन रात आठ बजे से।



शिविर