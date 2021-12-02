Fatehpur News: चमगादड़ फंसने से 200 गांवों में 12 घंटे बिजली गुल

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बहुआ। क्षेत्र के ठिठौरा गांव के पास 33 केवी लाइन में चमगादड़ फंसने से मंगलवार रात करीब 10:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे बहुआ और दतौली उपकेंद्र से जुड़े करीब 200 गांवों में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। घरों में लगे सबमर्सिबल पंप, टीवी, पंखे और कूलर बंद हो गए। गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह बिजली कर्मियों ने तारों में फंसे चमगादड़ को हटाया। इसके बाद लाइन की जांच की। करीब 12 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। अवर अभियंता केतकार सिंह ने बताया कि आपूर्ति शुरू करा दी गई है।