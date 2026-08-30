Fatehpur News: रंजिश में दो पक्ष भिड़े, बीच-बचाव करने पहुंचे युवक को लगी गोली
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:52 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:52 AM IST
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हुसैनगंज। थाना क्षेत्र के असनी गांव में रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे युवक को फायरिंग में सीने पर गोली लग गई। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया।
घटना में गांव निवासी मनीष दुबे (35) घायल हुए हैं। मनीष के परिजन ने बताया कि परिवार के कुछ लोगों का गांव निवासी मनु और अमन सिंह से विवाद हो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मनु और अमन अपने पांच साथियों के साथ परिवार के लोगों से मारपीट करने लगे।
मनीष बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान अमन सिंह पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इसमें गोली लगने से मनीष घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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घटना में गांव निवासी मनीष दुबे (35) घायल हुए हैं। मनीष के परिजन ने बताया कि परिवार के कुछ लोगों का गांव निवासी मनु और अमन सिंह से विवाद हो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मनु और अमन अपने पांच साथियों के साथ परिवार के लोगों से मारपीट करने लगे।
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मनीष बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान अमन सिंह पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इसमें गोली लगने से मनीष घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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