Fatehpur News: दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, तीन पुलिस की गिरफ्त से दूर

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कस्बा इंचार्ज गिरीशधर दुबे और आबकारी निरीक्षक रमेश सिंह की टीम ने मानू का पुरवा मोहल्ला स्थित राजकीय बस अड्डे के सामने पल्सर सवार ऐरायां सादात निवासी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। उसका साथी टीम को चकमा देकर भाग निकला।पूछताछ में राहुल ने बताया कि वह मानू का पुरवा निवासी अमर सिंह से गांजा लेकर अपने साथी बैरागी का पुरवा निवासी कृष्णा पटेल के साथ सप्लाई देने जा रहा था। पुलिस ने राहुल के कब्जे से 1,280 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन, 31,325 रुपये और बाइक बरामद की।राहुल से पूछताछ के बाद टीम ने किशनपुर रोड ओवरब्रिज के आगे स्थित एक दुकान में छापा मारा। यहां भीखमपुर निवासी प्रिंस मौर्य को 1,100 ग्राम गांजा और बिक्री के 1,880 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।प्रिंस ने पूछताछ में बताया कि थरियांव थाने के रजाबाद निवासी प्रांजुल उसे गांजा उपलब्ध कराता था। प्रांजुल पुलिस के पहुंचने से पहले भाग निकला। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि तीन फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।630 ग्राम गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तारफतेहपुर। हुसैनगंज पुलिस ने उमेश यादव उर्फ पंडा को गांजा बेचते गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि आरोपी मथैयापुर गांव के गुल्ला का पुरवा निवासी है। आरोपी के पास से 630 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।