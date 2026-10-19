Fatehpur News: म्यूल खातों से 4.77 करोड़ की धोखाधड़ी में दो गिरफ्तार

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साइबर थाना पुलिस ने बताया कि पूर्व में जारी 179 बीएनएसएस नोटिस (पूछताछ के लिए नोटिस) का जवाब देने शनिवार को औंग थाने के परसदेपुर निवासी अनुज पटेल उर्फ बलजीत भाई कुलवीर और मलवां थाने के उमरापुर निवासी लवकुश पिता श्रीलाल के साथ थाने पहुंचे थे।दरोगा प्रभांशु शुक्ला की पूछताछ में अनुज पटेल ने बताया कि उसके आठ बैंक खाते हैं और वह चार मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। पुलिस ने मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर एनसीआरपी पोर्टल पर जांचे। उसके दो बैंक खातों में कुल 3,28,47,650 रुपये की ठगी से संबंधित शिकायतें मिलीं।अनुज ने कबूल किया कि ममेरे भाई शिवम पटेल निवासी रानी कॉलोनी थाना कोतवाली सदर साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए उसके खातों का इस्तेमाल करता था। खातों में रुपये आने के बाद वह डेबिट कार्ड से रकम निकालकर शिवम को देता था। बाद में अन्य लोगों के खाते खुलवाकर शिवम ऑनलाइन पेमेंट एप के जरिये रुपये ट्रांसफर करता था।इसके बदले अनुज को कुछ हिस्सा मिलता था, जिससे उसने आईफोन खरीदा। शिवम को कुछ दिन पहले कानपुर साइबर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं लवकुश ने पूछताछ में बताया कि उसका खाता पत्नी रिचा देवी के साथ एक ही बैंक में है।वह तीन मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। लवकुश के मोबाइल पर धोखाधड़ी की तीन और उसकी पत्नी के मोबाइल पर चार शिकायतें मिलीं। दोनों के खातों से जुड़े मामलों में 1,48,89,566 रुपये की ठगी सामने आई।लवकुश ने बताया कि गांव का सोनू पटेल साइबर धोखाधड़ी करता है। खाता खुलवाने और साइबर फ्रॉड की रकम इधर-उधर करने के बदले उसे प्रति ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये मिलते थे। बैंक खातों के कागजात सोनू के पास हैं। सोनू को रक्षाबंधन के आसपास हरियाणा पुलिस जेल भेज चुकी है। दरोगा प्रभांशु शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।अनुज के खातों पर मुंबई, तमिलनाडु की शिकायतेंअनुज पटेल के खातों में नवी मुंबई की स्वप्ना मूर्तकार से ठगी गई रकम आने की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, निवेश के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। वहीं तमिलनाडु के शिकायतकर्ता मुथुकुमार के. को स्टॉक में निवेश के नाम पर ठगी का झांसा दिया गया। अनुज पहले भी साइबर फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। उसे दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी पकड़ा है। इसी तरह लवकुश के खातों से जुड़े मामलों में भी कई शिकायतें मिली हैं।