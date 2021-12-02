Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।





सम्मान समारोह



अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से कायस्थ मेधा अलंकरण व सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।





महापंचायत



मंडी समिति असोथर में भाकियू महात्मा गुट की महापंचायत सुबह 10 बजे से।





दंगल



अमौली के बेहटी गांव में दंगल का आयोजन दोपहर एक बजे से।

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धर्म-कर्म



बिंदकी के खजुहा कस्बा में चूरामणि के प्रसंग का मंचन शाम छह बजे से।





चौडगरा क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग में शिव महापुराण में श्री गणेश व कार्तिकेय जन्म की कथा दोपहर दो बजे से।



चौडगरा के साईं गांव में भागवत कथा के दौरान श्रीकृष्ण जन्म की कथा दोपहर दो बजे से।



खागा क्षेत्र के कटोघन गांव में कथा के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन दोपहर दो बजे से।



धाता कस्बे में आयोजित रामलीला में शाम 5:30 बजे रावण वध का मंचन।





किशनपुर में रामलीला के पांचवें दिन लक्ष्मण शक्ति की कथा का मंचन रात आठ बजे से।



कवि सम्मेलन