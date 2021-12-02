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Fatehpur News: पानी निकासी के विवाद में साले और भतीजे पर कार चढ़ाने की कोशिश

Sun, 25 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:44 AM IST
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Attempt to run a car over brother-in-law and nephew amid a dispute over water drainage
फतेहपुर। नाली से पानी निकालने के विवाद में फूफा पर साले और भतीजे को कार से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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धाता थाना क्षेत्र के कारीकन धाता निवासी लालता देवी ने बताया कि उनके परिवार के नंदोई कार्तिकेय से पानी निकासी को लेकर विवाद रहता है। आरोप है कि शुक्रवार रात कार्तिकेय कार से घर आया और बाहर खड़े होकर करीब 15 मिनट तक हॉर्न बजाता रहा।
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इसके बाद उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि पति अवधेश सिंह घर से बाहर आए तो आरोपी ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। पति ने दीवार की आड़ में जाकर जान बचाई। विरोध करने पर उन्हें कार में घसीटने की कोशिश की गई।
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इसी दौरान उनके पुत्र धीरेंद्र पर भी जान से मारने की नीयत से कार चढ़ा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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