Fatehpur News: सपा आठ तक मनाएगी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह

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जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पहले दिन जिला स्तर पर प्रेस वार्ता में मताधिकार की सुरक्षा और वोट संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरे दिन विधानसभा स्तर पर बैठकें कर कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाएगा और मार्च की रणनीति बनेगी।तीसरे दिन डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा से डीएम कार्यालय तक वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च निकलेगा। मार्च के समापन पर राष्ट्रगान के बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का पाठ होगा। पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन भी करेगी। बैठक में महासचिव चौधरी मंजरयार, बिपिन सिंह यादव, रौनक राज, संगीता राज पासवान समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)