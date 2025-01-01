संगठनात्मक कार्यों और स्नातक चुनाव की तैयारियों में जुटें कार्यकर्ता : रामकिशोर

कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों पर बात की। उन्होंने चुनाव संबंधी तैयारियों और अभियानों में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया। रामकिशोर साहू ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। उन्होंने स्नातक चुनाव की तैयारियों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की अपील की।बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने की। जिला प्रभारी राहुल अग्निहोत्री ने भी सक्रिय योगदान देने को कहा। इस मौके पर क्षेत्रीय महामंत्री राजेश पटेल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अर्चना त्रिपाठी, राज्यमंत्री कृष्णा पासवान, विधायक राजेंद्र पटेल, विधायक विकास गुप्ता, रणवेंद्र प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।