Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:42 AM IST
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नेत्र शिविर
अमौली के न्योरी जलालपुर में नेत्र शिविर सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से रासलीला का मंचन शाम आठ बजे से।
जहानाबाद में मां अन्नपूर्णा मंदिर में भंडारा शाम छह बजे से।
विज्ञापन
अमौली के न्योरी जलालपुर में नेत्र शिविर सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
अमौली के स्थित गायत्री मंदिर में श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन शाम सात बजे से।
अमौली क्षेत्र के आजमपुर गड़वा गांव में वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से रासलीला का मंचन शाम आठ बजे से।
जहानाबाद में मां अन्नपूर्णा मंदिर में भंडारा शाम छह बजे से।