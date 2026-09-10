Fatehpur News: बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तीन घायल

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लोधीगंज निवासी फूल सिंह लोधी नर्सिंग होम संचालक और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। उनका पुत्र योगेंद्र लोधी (35) बाइक से जयरामनगर की ओर से शहर आ रहा था। 50 नंबर ओवरब्रिज के पास कार की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।कार के एयरबैग खुलने से चालक को रास्ता नहीं दिखा। इससे कार चालक ने ई-रिक्शा को भी टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक शमशाद निवासी शादीपुर गैस गोदाम और सवार निर्मला देवी घायल हो गईं। नई तहसील के गड़रियन पुरवा निवासी चरवाहा शिवलाल भी कार की चपेट में आकर घायल हो गया।सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टर ने योगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। अपराध निरीक्षक सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।