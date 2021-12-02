Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:13 AM IST
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कवि सम्मेलन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
जन आरोग्य मेला
पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
बैठक
महरहा गांव के रामजानकी शिव मंदिर में युवा जन सेवा दल की बैठक शाम छह बजे से।
खेल प्रतियोगिता
स्टेडियम शांतिनगर में खेल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
विज्ञापन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
जन आरोग्य मेला
पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
बैठक
महरहा गांव के रामजानकी शिव मंदिर में युवा जन सेवा दल की बैठक शाम छह बजे से।
खेल प्रतियोगिता
स्टेडियम शांतिनगर में खेल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।