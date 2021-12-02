Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:52 AM IST
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रक्तदान शिविर
शहर के सेंट मैरी स्कूल में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
शहर के स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
धर्म ध्वजा यात्रा
मलवां कस्बा में बजरंग दल की ओर से धर्म ध्वजा यात्रा सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
पीएसी स्थित मंदिर में कीर्तन-भजन शाम पांच बजे से।
शहर के पुलिस लाइन मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।
विज्ञापन
शहर के सेंट मैरी स्कूल में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
शहर के स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
धर्म ध्वजा यात्रा
मलवां कस्बा में बजरंग दल की ओर से धर्म ध्वजा यात्रा सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
पीएसी स्थित मंदिर में कीर्तन-भजन शाम पांच बजे से।
शहर के पुलिस लाइन मंदिर में भजन व प्रसाद वितरण शाम पांच बजे से।