Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:05 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:05 AM IST
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कवि सम्मेलन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के तांबेश्वर मंदिर में भंडारा सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में कबड्डी, टेबल-टेनिस प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
चौपाल
मलवां क्षेत्र के अभयपुर गांव में चौपाल लगाकर बाल पुष्टाहार वितरण सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
धर्म-कर्म
शहर के तांबेश्वर मंदिर में भंडारा सुबह 10 बजे से।
खेल प्रतियोगिता
स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में कबड्डी, टेबल-टेनिस प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
चौपाल
मलवां क्षेत्र के अभयपुर गांव में चौपाल लगाकर बाल पुष्टाहार वितरण सुबह 10 बजे से।