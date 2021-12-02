Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:13 AM IST
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बैठक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बैठक करेंगी मेडिकल कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से।
अमौली ब्लॉक में कांग्रेस की समीक्षा बैठक सुबह 10 बजे से।
रोजगार मेला
सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
धरना
बिंदकी तहसील में भाकियू का धरना सुबह 10 बजे से।
तिरंगा यात्रा
हथगाम ब्लॉक से अटेवा पेंशन बचाओ मंच की तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
जहानाबाद के राजराजेश्वर बाबा मंदिर में शिव महापुराण कथा दोपहर तीन बजे से।
विज्ञापन
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बैठक करेंगी मेडिकल कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से।
अमौली ब्लॉक में कांग्रेस की समीक्षा बैठक सुबह 10 बजे से।
रोजगार मेला
सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
धरना
बिंदकी तहसील में भाकियू का धरना सुबह 10 बजे से।
तिरंगा यात्रा
हथगाम ब्लॉक से अटेवा पेंशन बचाओ मंच की तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
जहानाबाद के राजराजेश्वर बाबा मंदिर में शिव महापुराण कथा दोपहर तीन बजे से।