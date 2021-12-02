फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Three people, including a teenage girl, died by suicide by hanging.

Fatehpur News: किशोरी समेत तीन लोगों ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Three people, including a teenage girl, died by suicide by hanging.
किशनपुर/फतेहपुर। किशनपुर और गाजीपुर थाना क्षेत्रों में अलग-अलग घटनाओं में किशोरी समेत तीन लोगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन

किशनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी फूलचंद्र पाल की बेटी प्रियंका देवी (15) बुधवार सुबह छोटे भाई के साथ दूसरे घर में खाना बनाने गई थी। परिजन ने बताया कि खाना बनाने के बाद उसने छोटे भाई को बाहर बैठाया और कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परिजन घर लौटे तो वह कमरे में छत के हुक से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली।
इसी गांव के मजरे रमसगरा निवासी रमेश निषाद (28) का शव बुधवार को घर के अंदर छप्पर में फंदे पर लटका मिला। बताया गया कि सुबह उसका मां और पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों खेत चली गई थीं। घर लौटने पर उन्हें रमेश का शव लटका मिला।
विज्ञापन

वहीं गाजीपुर थाना क्षेत्र के सरकी बंवारा निवासी संदीप (25) ने मंगलवार रात कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। उसके दादा संजीत ने बताया कि संदीप शराब पीने का आदी था और रात में नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था। पुलिस का कहना है कि तीनों मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed