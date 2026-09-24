Fatehpur News: बरात गांव लाने पर अर्थियां ले जाने की धमकी दी

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गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहन गांव निवासी चंचल देवी ने बताया कि बेटी अंशिका की शादी 24 नवंबर को तय है। राधेश्याम अवस्थी ने उनके घर चोरी की थी। पकड़े जाने पर उसके पिता संतोष अवस्थी ने पंचायत में सामान लौटाने का वादा किया, पर नहीं लौटाया। इसी रंजिश में राधेश्याम, सूरज त्रिवेदी, बाबू अवस्थी और अन्य लोग 18 सितंबर को अंशिका की ससुराल औंग पहुंचे।वहां उन्होंने ससुरालियों से गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही बरात लाने पर अर्थियां उठने की धमकी दी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।