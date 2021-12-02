Fatehpur News: एथलेटिक्स और हॉकी के चयन ट्रायल आज से
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:10 AM IST
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फतेहपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला व पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता 29 व 30 सितंबर को बरेली में होगी। वहीं समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित की जाएगी। दोनों प्रतियोगिताओं के लिए जिला और मंडल स्तर पर चयन ट्रायल होंगे।
जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने बताया कि सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स का जिला स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को दोपहर तीन बजे स्टेडियम शांतिनगर में होगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 26 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा।
सीनियर पुरुष हॉकी का जिला स्तरीय ट्रायल 25 सितंबर को दोपहर तीन बजे स्टेडियम में कराया जाएगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 26 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे प्रयागराज में होगा। इच्छुक खिलाड़ी आधार कार्ड, नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल बोनाफाइड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय पर पहुंचें।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने बताया कि सीनियर पुरुष व महिला एथलेटिक्स का जिला स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को दोपहर तीन बजे स्टेडियम शांतिनगर में होगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 26 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा।
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सीनियर पुरुष हॉकी का जिला स्तरीय ट्रायल 25 सितंबर को दोपहर तीन बजे स्टेडियम में कराया जाएगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 26 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे प्रयागराज में होगा। इच्छुक खिलाड़ी आधार कार्ड, नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल बोनाफाइड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय पर पहुंचें।
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