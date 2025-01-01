Fatehpur News: बिंदकी की खुशी ने रायता महोत्सव में रचा विश्व रिकॉर्ड

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मोहल्ला बजाजा गली निवासी सुधीर ओमर की बेटी खुशी ओमर ने 21 सितंबर को आयोजित महोत्सव में बतौर शेफ हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में 100 शेफ की टीम को मिलकर 500 प्रकार के रायते तैयार करने थे। टीम ने निर्धारित लक्ष्य महज एक मिनट 45 सेकंड में पूरा कर लिया।रिकॉर्ड बनने की जानकारी के बाद खुशी के परिवार में जश्न का माहौल है। बृहस्पतिवार दोपहर तक बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और परिवार को बधाई दी। पिता सुधीर ओमर और मां प्रीति ओमर ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताई। व्यापारी नेता स्वाति ओमर ने बताया कि खुशी उनकी भतीजी हैं। उसकी उपलब्धि से परिवार के साथ पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है।