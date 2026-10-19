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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Theft of 1.5 lakh rupees from a house via a tunnel dug under the wall

Fatehpur News: दीवार के नीचे सुरंग बनाकर घर से डेढ़ लाख की चोरी

Mon, 19 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:06 AM IST
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Theft of 1.5 lakh rupees from a house via a tunnel dug under the wall
फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के नरैनी गांव में शनिवार रात चोरों ने घर के पीछे दीवार के नीचे सुरंग बनाकर करीब डेढ़ लाख रुपये का माल पार कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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नरैनी गांव निवासी दयाशंकर रैदास गांव के किनारे खेत पर बने घर में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात परिवार के साथ घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के पीछे की दीवार के नीचे करीब छह फीट गहरी सुरंग बनाकर आंगन में दाखिल हुए।
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इसके बाद कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर करीब 700 ग्राम चांदी के जेवर और पांच हजार रुपये चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर फील्ड यूनिट टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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