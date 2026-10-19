Fatehpur News: दीवार के नीचे सुरंग बनाकर घर से डेढ़ लाख की चोरी

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नरैनी गांव निवासी दयाशंकर रैदास गांव के किनारे खेत पर बने घर में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात परिवार के साथ घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के पीछे की दीवार के नीचे करीब छह फीट गहरी सुरंग बनाकर आंगन में दाखिल हुए।इसके बाद कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर करीब 700 ग्राम चांदी के जेवर और पांच हजार रुपये चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर फील्ड यूनिट टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।