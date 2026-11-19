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बैठक में प्रधान, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आशा बहुएं उपस्थित थीं। डीएम ने कहा कि सत्यापन में किसी पात्र नागरिक का नाम न छूटे। विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचियों का बारीकी से मिलान हो। विज्ञापन

छूटे मतदाताओं के नाम शामिल कराने को अधिक फार्म-6 भरवाए जाएं। बैठक का कार्यवृत्त सुरक्षित रखने को भी कहा गया। प्रशासन का लक्ष्य त्रुटिरहित निर्वाचक नामावलियां बनाना और सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना है। बैठक में प्रधान, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आशा बहुएं उपस्थित थीं। डीएम ने कहा कि सत्यापन में किसी पात्र नागरिक का नाम न छूटे। विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचियों का बारीकी से मिलान हो।छूटे मतदाताओं के नाम शामिल कराने को अधिक फार्म-6 भरवाए जाएं। बैठक का कार्यवृत्त सुरक्षित रखने को भी कहा गया। प्रशासन का लक्ष्य त्रुटिरहित निर्वाचक नामावलियां बनाना और सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना है।

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फतेहपुर। बहुआ विकास खंड के मोहन अलीपुर में बुधवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बैठक की। यह बैठक मतदाता सूची के शुद्धिकरण व सत्यापन में पारदर्शिता के लिए हुई। ग्रामीणों व कर्मचारियों के सामने पंचायत व विधानसभा की निर्वाचक नामावलियां पढ़ी गईं। डीएम ने सूचियों का मिलान कर पात्र व छूटे मतदाताओं की पहचान के निर्देश दिए।