Fatehpur News: राष्ट्रीय जल विवि की स्थापना के लिए अभियान चलाएगी समिति

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केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय बुंदेलखंडी ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से जल विज्ञान, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण विज्ञान और जल कानून में उच्च शिक्षा व शोध के अवसर बढ़ेंगे। इससे कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण को भी लाभ मिल सकता है।उन्होंने मेरी माटी, मेरा तीर्थ, मेरा फतेहपुर मैं ही संवारूंगा अभियान के तहत आकांक्षी जिले के विकास के लिए 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर जोर दिया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल किए जाएंगे।प्रदेश अध्यक्ष यज्ञेश गुप्ता ने विकास में सभी वर्गों की भागीदारी को जरूरी बताया। इस दौरान राम प्रसाद विश्वकर्मा, बीके सिंह, शैलेंद्र तिवारी, जय प्रकाश, रघुनाथ, लवलेश, जितेंद्र, धीरज, अतुल साहू, प्रमिल कुमार, पुष्पित यादव और विकास सिंह मौजूद रहे।