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Fatehpur News: राष्ट्रीय जल विवि की स्थापना के लिए अभियान चलाएगी समिति

Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
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The committee will launch a campaign for the establishment of a National Water University.
फोटो-36-खागा स्थित एक लाज में बैठक करते बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के पदाधिकारी। संवाद
खागा। नगर के एक लॉज में रविवार को बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठाने, जनपद को 2047 तक विकसित बनाने की रूपरेखा तैयार करने और 10 नवंबर को फतेहपुर स्थापना दिवस मनाने पर चर्चा हुई।
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केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय बुंदेलखंडी ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से जल विज्ञान, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण विज्ञान और जल कानून में उच्च शिक्षा व शोध के अवसर बढ़ेंगे। इससे कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण को भी लाभ मिल सकता है।
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उन्होंने मेरी माटी, मेरा तीर्थ, मेरा फतेहपुर मैं ही संवारूंगा अभियान के तहत आकांक्षी जिले के विकास के लिए 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर जोर दिया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल किए जाएंगे।
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प्रदेश अध्यक्ष यज्ञेश गुप्ता ने विकास में सभी वर्गों की भागीदारी को जरूरी बताया। इस दौरान राम प्रसाद विश्वकर्मा, बीके सिंह, शैलेंद्र तिवारी, जय प्रकाश, रघुनाथ, लवलेश, जितेंद्र, धीरज, अतुल साहू, प्रमिल कुमार, पुष्पित यादव और विकास सिंह मौजूद रहे।
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