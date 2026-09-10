Fatehpur News: तालाब में डूबे युवक का शव उतराता मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:29 AM IST
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हथगाम। मछली पकड़ने निकले युवक का करीब 18 घंटे बाद बुधवार को तालाब में शव उतराता मिला। थाना क्षेत्र के सराय इदरीश गांव निवासी दिनेश कुमार लोधी (32) मछली पकड़ने घर से मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे निकला था। घर न पहुंचने पर परिजन ने उसकी तलाश की। ग्रामीणों ने सुबह करीब नौ बजे बंधवा तालाब में शव उतराता देखा। साथ ही तालाब किनारे दिनेश का मछली पकड़ने का कांटा और अन्य सामान पड़ा था। दिनेश अविवाहित था। प्रभारी निरीक्षक अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि तालाब किनारे पैर फिसलने से युवक की डूबने से मौत हुई है।
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