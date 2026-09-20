Fatehpur News: मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा छह बेड का अस्पताल सील

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टीम ने रक्षपालपुर स्थित पाल क्लीनिक की जांच की। डिप्टी सीएमओ के अनुसार मौके पर क्लीनिक का लाइसेंस मिला। संचालक को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद टीम ने प्रमिल मेडिकल स्टोर में छापा मारा। मेडिकल स्टोर के पीछे छह बेड का अस्पताल संचालित मिला। टीम ने क्लीनिक संचालन से संबंधित अभिलेख मांगे, लेकिन संचालक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर डिप्टी सीएमओ ने क्लीनिक को सील कर दिया। विज्ञापन

डिप्टी सीएमओ ने बताया कि सतगुरु क्लीनिक में बच्ची की मौत के बाद डीएम के निर्देश पर मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित क्लीनिक और अन्य अवैध चिकित्सा प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। टीम ने रक्षपालपुर स्थित पाल क्लीनिक की जांच की। डिप्टी सीएमओ के अनुसार मौके पर क्लीनिक का लाइसेंस मिला। संचालक को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद टीम ने प्रमिल मेडिकल स्टोर में छापा मारा। मेडिकल स्टोर के पीछे छह बेड का अस्पताल संचालित मिला। टीम ने क्लीनिक संचालन से संबंधित अभिलेख मांगे, लेकिन संचालक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर डिप्टी सीएमओ ने क्लीनिक को सील कर दिया।डिप्टी सीएमओ ने बताया कि सतगुरु क्लीनिक में बच्ची की मौत के बाद डीएम के निर्देश पर मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित क्लीनिक और अन्य अवैध चिकित्सा प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।

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खखरेरू। विजयीपुर के सतगुरु क्लीनिक में चार वर्षीय बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार दोपहर डिप्टी सीएमओ पीके सिंह के नेतृत्व में टीम ने रक्षपालपुर में मेडिकल स्टोर और क्लीनिकों की जांच की। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कई संचालक शटर गिराकर मौके से चले गए।